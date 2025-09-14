日野友輔 俳優の日野友輔が14日、都内で1st写真集『hiSTORY 1』の取材会に臨んだ。テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗役で注目を集める。同級生には将棋の藤井聡太王位がおり「いつか共演したい」と意欲を見せた。写真集は、自らストーリー監修してその役柄を演じた姿も切り取った。「僕自身の魅力をお伝えしたいと思っていたので、ビジュアル的な面はもちろん気にしていましたが、