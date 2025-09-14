◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャースにヒヤリとするシーンがあった。２点をリードした６回先頭でマンシーが頭部に死球を受けた。左腕・ゲージの９４・１マイル（約１５１・４キロ）が頭部に直撃。場内は騒然となり、ロバーツ監督らもすぐに駆けつけたが、マンシーはそのまま立ち上がって一塁へ向かい、出場を続けた。だが、６回裏の守備から退いた