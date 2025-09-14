◆パ・リーグ楽天-ロッテ（１４日・楽天モバイル）【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（指）岡、４（右）山本、５（二）藤岡、６（一）山口、７（捕）佐藤、８（三）安田、９（遊）友杉、▽（投）＝小島【楽天】１（右）中島、２（遊）村林、３（二）黒川、４（指）ボイト、５（三）フランコ、６（一）浅村、７（左）鈴木大、８（中）武藤、９（捕）太田、▽（投）＝藤井