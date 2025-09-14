◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・福部真子（日本建設工業）が１２秒９２の５組４着。６組５着で１２秒８８をマークした中島ひとみ（長谷川体育施設）とともに、各組上位３人には入れなかったが、各組４位以下の中でタイム上位６人に入り１５日の準決勝に進んだ。リ五輪代表・田中佑美（富士通）は１３秒０５の２組６着で敗退した。福部は場内インタビューに応じた