愛知県犬山市の入鹿池に2025年5月、自衛隊機が墜落した事故で、貸しボートの営業を再開するのを前に9月14日、安全祈願祭が行われました。犬山市の入鹿池では、5月14日、航空自衛隊のT－4練習機が墜落し、乗っていた隊員2人が死亡しました。安全祈願祭は、入鹿池で貸しボートの営業が10月1日から順次再開されるのを前に行われ、貸しボートの組合や自衛隊などの関係者が犠牲者を追悼し、安全を祈願し