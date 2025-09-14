１１日、黄浦江河畔でライトアップされた上海市呉淞口国際クルーズ観光リゾート区の景観を表現したフロート。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海9月14日】中国上海市で13日、上海観光フェスティバル（上海旅游節）のパレードイベントが行われ、国内外のフロート（山車）25台や15カ国・地域のパフォーマンスチーム24組が参加した。11日夜に黄浦江河畔で行われたフロートのライトアップには、上海各所や中国各地のフロー