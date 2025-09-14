俳優の水樹奈々が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“夫”との2ショットが公開された水樹奈々公式SNSは、「元木網&智恵内子は実在した夫婦の狂歌師！水樹奈々さんは｢夫の手綱をしっかり握っている芯のある女性｣として役作りをしているそうです」とつづり、劇中で夫婦を演じる智恵内子役・水樹奈々、元木網