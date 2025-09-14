１４日の中山２Ｒでフクチャンショウ（牡２歳、美浦・加藤征）が１着となり、戸崎圭太騎手（４５）＝栗東・田島＝が４年連続１１回目のＪＲＡ年間１００勝を達成した。今年一番乗り。昨年と同じ９月１４日での記録達成に「毎年の目標にしていることなので、達成できて良かったと思います。馬や関係者の皆さまのおかげで達成できました。またさらに勝ち星を積み上げていきたいです。今年一番に１００勝をできて（現時点で）リーデ