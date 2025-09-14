「ジャイアンツ−ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手が五回の第４打席で敬遠四球で歩かされた。それでも続くベッツが怒りのタイムリーを放ち、一挙６得点のビッグイニングを作った。Ｔ・ヘルナンデス＆ロートベットの２点二塁打などで一挙５得点のビッグイニングとなった中、なおも２死二塁で打席に入ったが敬遠四球。今季１９個目となり、続くベッツが怒りの中前適時打を放ち、一挙６得点の