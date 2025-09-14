明石駅の南側に広がる「魚の棚商店街」は、宙を舞う大漁旗や賑やかな看板が彩りを添える人気の観光スポットです。私自身も祖父母が明石に住んでおり、幼い頃から祖母に手を引かれてこの魚の棚商店街で買い物をした思い出があります。明石といえば明石焼きのイメージがありますが新鮮な海産物が豊富な為、海産物を扱うお店がたくさんあります。今回は、創業大正12年の老舗「ハセ蒲鉾」をご紹介します。 創業大正12年ハセ蒲鉾