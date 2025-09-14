12日夜、ユナイテッド航空機が関西国際空港に緊急着陸したトラブルを受け、国の運輸安全委員会が機体の状況などを確認しました。12日夜、成田発フィリピン・セブ行きのユナイテッド航空32便で、貨物室の出火を示す警報が表示され、関西国際空港に緊急着陸しました。乗客・乗員142人が緊急脱出しましたが、乗客5人が軽いけがをしました。消防によると、貨物室で火災の痕跡はみられなかったということです。国の運輸安全委員会の調査