私はヒサエ（31）。今日は弟のアツシ（28）に娘のミミ（2）を預けてひとりで美容室に行きました。私は現在専業主婦で、旦那がミミを誰かに預けることを嫌うため、ずっと一緒にいます。ひとりでランチや美容室どころか、ひとりでトイレやお風呂に入ることだって、もうずっとできていません。たまにどうしてものときはミミを母に預かってもらうことはありますが、嫌味がすごいので極力頼まないようにしています。だから今日は久しぶ