9月13日（土）九州アジアリーグ試合結果佐賀アジアドリームズ3対29火の国サラマンダーズ第4回戦ひぜしんスタジアム火 １４７８７２０｜２９北 １００００２０｜３火の国：田島、○荒西、谷岡、遠藤ー有田、磧佐賀：●カフチェンスキー、ファイサル、ネトラ、ソク二ム、香月良太ーズゥルフィカー、吉村将本塁打：古屋第5号、真兵第1号（以上火）佐賀アジアドリームズ今シーズン最後のホームゲーム3連戦初日が、武