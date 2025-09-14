＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇13日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞14位で迎えた山下美夢有が、7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル14アンダー・3位タイに浮上し、首位との2打差から逆転Vを狙っていく。〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？この日は首位と5打差で迎え、「攻めることは意識していなかった。いつも通りにマネージメントして、淡