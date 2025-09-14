敬老の日を前に、広島市の庭園では、長寿を祝う恒例の茶会が開かれました。広島市の縮景園で開かれたのは、高齢者の長寿を祝い、お茶を楽しんでもらう「敬老茶会」です。今年で41回目の開催で、65歳以上は入園料とお茶代が無料です。京都から伝わる裏千家の作法で、参加した人たちは秋の訪れを感じながらお茶を堪能していました。■参加者「（茶会が）楽しみで来年も来させてもらいたいから、また一年元気で過ごそうと思う。」■参