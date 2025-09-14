◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャースがテオスカー・ヘルナンデス選手のタイムリーなどで一挙6得点をあげました。1点を追う5回表、ドジャースは2つの四球とヒットでノーアウト満塁のチャンスを作ります。ここで打席に入ったT・ヘルナンデス選手がライトへタイムリー2ベースヒットを放ってランナーが2人生還。ドジャースが逆転に成功しました。さらに3点を加えた後、2アウト2塁で大谷翔平選手