東京電力福島第一原発事故に伴う除染作業で生じた「除染土」の再利用が、東京・霞が関の中央省庁の花壇などで始まりました。これは先月、政府が福島県外での「除染土」の最終処分に向けて決定したロードマップに基づいて行われたものです。霞が関の中央省庁での「除染土」の再利用は、13日から環境省や経済産業省の花壇などで始まっています。「除染土」は2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められていて、すでに総