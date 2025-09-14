きのう夜、栃木県の東北自動車道で、事故を起こし追い越し車線に停まっていた乗用車に家族3人が乗った乗用車が追突しました。このうち、2歳の男の子が意識不明の重体です。きのう午後7時半すぎ、栃木県鹿沼市の東北自動車道・下り線で、ガードレールにぶつかり追い越し車線に停まっていた乗用車に、家族3人が乗った乗用車が追突しました。警察によりますと、追突した車に乗っていた36歳の父親と6歳と2歳の男の子が病院に搬送されて