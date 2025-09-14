おととい、東京・赤坂でエチオピア国籍の男が自分の上司だった男性を殺害しようとしたとして逮捕された事件で、男が「解雇されて裏切られた気持ちになった」と供述していることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。きょう送検された飲食店の元従業員でエチオピア国籍のゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者（61）はおととい夕方、港区赤坂で自分の元上司でアパレル会社役員の男性（30代）の腹を包丁で刺すなどして