■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100mハードルの予選が行われ、日本記録保持者の福部真子（29、日本建設工業）と中島ひとみ（30、中島体育施設）が準決勝進出を決めた。7月の日本選手権を制した田中佑美（26、富士通）は惜しくも予選敗退となった。準決勝は15日の21時5分から行われる。今季の日本女子100mハードルは、多くの選手が12秒台をマーク