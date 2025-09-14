■MLBジャイアンツードジャース（日本時間14日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）がジャイアンツ戦に“1番・DH”で出場。3点を追う3回第2打席に5試合ぶり49号本塁打を放った。大谷は相手先発のL.ウェブに対し1回の第1打席は二安打、迎えた3回第2打席、カウント1ボールから2球目、シンカーを捉えると打球はセンターへ。飛距離約138mの特大ソロ本塁打が飛び出した。試合前に51号をマークしたK.シュワバー（32、フィリ