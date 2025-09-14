陸上の世界選手権東京大会は１４日、男子１５００メートル予選が行われ、日本選手権優勝の飯沢千翔（住友電工）は、３分４１秒７６の１組１３位で、各組上位６人が進出する準決勝に進めなかった。この種目に出場している男子代表は飯沢だけ。