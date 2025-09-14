阪神の椎葉剛投手が１軍に昇格する見込みであることが１４日、分かった。右腕は１３日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ）の遠征に帯同していたが、この日は同球場に姿を現さなかった。２軍では１０回を投げ、防御率は２・７０の成績を残していた。前回は８月８日に選手登録され、同１２日に登録抹消となった。今季は４回目の１軍昇格となる。