多くの来場者でにぎわう昨年の会場の様子（主催者提供）２６日に横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区）の広場で開幕する今年の「横浜オクトーバーフェスト」は、横浜らしさが満載だ。地元の老舗醸造所「横浜ビール」（同区）と共同開発したオリジナルの「横浜オクトーバーフェストビア〈へレス〉」（４８０ミリリットル１３００円・別途デポジット料あり）が初登場する。ほのかなかんきつ系の香りとホップ由来のほどよい苦みが特徴