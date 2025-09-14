俳優の松下洸平（38歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画「遠い山なみの光」で素晴らしいお芝居をした広瀬すずを「もっと褒めればよかったと思って。胴上げで」と語った。映画「遠い山なみの光」で広瀬すずと共演した松下洸平がゲストとして登場。松下が俳優を始めたばかりの時は、「今でこそ当たり前のことが1個できただけでめちゃくちゃ褒めてくれた」そうで、「ちゃん