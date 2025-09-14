俳優の松下洸平（38歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画で共演した広瀬すずの芝居や所作に「まあ、すごい」と驚いたと語った。映画「遠い山なみの光」で共演した松下洸平がゲストとして登場。映画の中で広瀬すずと夫婦役を演じたが、「僕は撮影現場ですずちゃんのお芝居を見て、自分のシーンがないところでも時々モニターでね、すずちゃんがやってる芝居とか所作を見て