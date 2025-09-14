女優の広瀬すず（27歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。あいみょん、上白石萌音、松下洸平と豪華なゲストの出演が続いたことに「とんでもねえよ」と語った。番組冒頭、広瀬すずが、ラジオのゲストにあいみょん、上白石萌音と続き、今回、映画「遠い山なみの光」で共演した松下洸平がゲスト出演すると話し、「本当にゲストだけが、本当に豪華なラジオ。とんでもねえよ」と話