13日未明、松本市の国道で酒気を帯びた状態で車を運転して単独事故を起こし、知人にその身代わりを依頼して警察官に事故の申告をさせた疑いで、30歳の医師の男が逮捕されました。酒気帯び運転と犯人隠避教唆の疑いで逮捕されたのは、松本市岡田松岡の医師、麻相田卓雄容疑者30歳です。警察によりますと、13日午前2時前、松本市美須々の国道で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転して電柱に衝突する単独事故を起こし、知人にその身