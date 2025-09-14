「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を 史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作「ひゃくえむ。」（講談社刊）。 陸上競技の世界で、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語は多くの共感と驚きを呼び、 ついに劇場アニメ『ひゃくえむ。』が9月19日（金）より全国公開となります。「チ。―地球の運動について―」は拝読しているものの、恥ずかしながら「ひゃくえむ。」と