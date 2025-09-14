■これまでのあらすじ幼なじみとの付き合いが原因で、ののかは自分や誰かが他人から利用されることに拒否反応が出るように。そのため大人になると、街で見かけた他人同士のトラブルにも口を出してしまうのだった。やがて辻森という恋人ができるとそんな自分を隠すようになるが、辻森にバレるとカッコいいと褒められる。やがてふたりは結婚の準備を開始。しかし結婚式の打ち合わせの帰り道、お宮参りで祖母が自分の孫を抱いて放さな