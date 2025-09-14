夏場に毎年多くの方が注意を呼びかけられる「熱中症」。屋外だけでなく室内でも発症する可能性があり、重症化すると命に関わる危険もあります。今回、産業医として活動されている廣田先生に取材をおこない、熱中症の最新知見や予防策、症状が出たときの正しい対応法について伺いました。日常生活で気をつけるポイントを分かりやすくお届けします。 監修医師：廣田 尚紀（医師） 糖尿病内科医・産業医として東京を中心に活動