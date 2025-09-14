◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンは初代表で早大サークル出身、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。レース後のインタビューでは「こてんぱんにされると思って、嫌だな、嫌だなと思っていたが、練習を信じて頑張りました」と感情があふれた。スタート直後から飛び出した小林は、積極的にレースを展開。メダル争い圏内に位置取りながら２０キロを４番手で通過した。レースが