１３日、王毅氏と会見するピルツムサル大統領。（リュブリャナ＝新華社記者／李京）【新華社リュブリャナ9月14日】スロベニアのピルツムサル大統領は13日、首都リュブリャナで中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長と会見した。１３日、王毅氏（左）と握手を交わすピルツムサル大統領。（リュブリャナ＝新華社記者／李京）