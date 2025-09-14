長崎県を訪問中の天皇皇后両陛下は、「国民文化祭」で披露される子どもたちのダンスをご覧になりました。長崎県訪問3日目の午前、天皇皇后両陛下は、佐世保市体育文化館に到着されました。両陛下は、国民文化祭のイベントに向け、地元の子どもたちが練習している長崎の伝統的な祭「長崎くんち」をテーマにしたダンスを真剣な表情でご覧になりました。演技終了後、両陛下は出演者と懇談し、「いつ頃からダンスを？」「ずいぶん練習