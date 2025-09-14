ユナイテッド航空の旅客機が関西空港に緊急着陸してから3日目となる14日、運輸安全委員会の事故調査官が、朝から機体の調査を始めました。12日午後7時すぎ、乗客・乗員142人を乗せた「成田発-セブ行き」のユナイテッド航空32便は、貨物室から火が出たと表示され、関西空港に緊急着陸しました。乗客と乗員は脱出しましたが、乗客5人がケガをしました。運輸安全委員会は、重大インシデントに認定し、事故調査官が14日朝から機体の貨