川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝が１４日、阪神２Ｒで３番人気のダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永）を勝利へと導き、ＪＲＡ通算２２００勝を飾った。史上７人目、現役では４人目。騎手時代から親交深い先輩でもある福永祐一調教師（４８）＝栗東＝が管理する馬での記録達成となった。ウイナーズサークルには多くのファンが駆け付け、拍手の嵐。プレゼンターは福永師が務め、川田は満面の笑みで記念品を受け取った。