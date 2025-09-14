イギリスの首都ロンドンで13日、移民に反対する大規模なデモが行われ、約15万人が参加しました。一部で警察との衝突が起き、負傷者や逮捕者も出ています。ロンドン中心部のトラファルガー広場前では、多くの人が旗を掲げて、移民に反対を訴えています。現地メディアによりますと、このデモは極右活動家トミー・ロビンソン氏が呼びかけ、移民政策に反対する参加者約15万人が集まりました。一方、すぐ近くでは、約5000人が人種差別に