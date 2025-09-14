アドビによるデザインワークショップ『まちの広作室 in わせだ』が2025年8月28日、ベルサール高田馬場にて開催された。 （関連：【画像あり】『まちの広作室 in わせだ』の様子） 『まちの広作室』は、地域の商店や事業者が日常的に使うチラシやメニュー表、SNS投稿用画像などのデザインを『Adobe Express』を活用して簡単に作成できるように、アドビが直接ワークショップ形式のイベントを開いてサ