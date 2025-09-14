緑内障は視力や視野に大きな影響を与える病気であり、早期発見・早期治療が重要です。とはいえ、「検査は痛いのでは？」「時間や費用は？」と不安に感じて検査をためらっている方も多いかもしれません。本記事では、そんな緑内障の検査内容や費用、検査後の流れまでを解説します。 監修医師：栗原 大智（医師） 2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局