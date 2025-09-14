やや古風な価値観があることを自覚している真理子さん。パートナーとの向き合い方は経験によって進化した（イラスト：堀江篤史）福岡城の外濠を利用して作られたという大濠公園内にあるカフェに来ている。散歩やスワンボートを楽しむ人たちの姿はちらほら見られるが、人が多すぎず快適だ。観光客ではなく福岡市民に親しまれているエリアなのだろう。この場所を指定してくれたのは、東京では地方公務員として長く働いてきた加藤真理