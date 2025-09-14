「糖尿病は治らない」と言われる理由をご存じですか？ 今回は、糖尿病を発症したときの向き合い方について、「豊洲内科・糖尿病/形成・美容外科クリニック」の澤口達也先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【糖尿病は治らない？ 専門医が糖尿病になると治らないと言われる理由･対策･治療法を解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修医師：澤口 達也