Image: Shutterstock 犬たちだって、コロナ禍はつらかった！コロナ禍でのロックダウンは、私たち人間にとっても、ペットたちにとてもつらいものでした。先日発表された新しい研究によると、2020年以降の数年間、犬の訓練が難しくなるという傾向が見られ、その後行動制限が緩和されるにつれて訓練が楽になったそうです。コロナ禍の犬たちのしつけ訓練PLOS One誌に発表された研究では、新型コ