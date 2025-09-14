北海道・室蘭警察署は2025年9月13日、窃盗の疑いで、住所不定・無職の男（24）を逮捕したと発表しました。男は2025年6月4日、午前8時すぎ、札幌市厚別区のコンビニエンスストアのATMで、他人のキャッシュカードから、現金50万円を払い出して、盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は、室蘭市内に停車していた車両の中にあったキャッシュカードを盗み、その後、厚別区厚別東2条のコンビニエンスストアのAT