カルビーは、「じゃがりこ」ブランドから、日本アクセスと共同開発したチルド総菜「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」を、2025年9月16日から全国の「ファミリーマート」先行で、9月22日から全国の小売店舗で発売する。「じゃがりこ」の味を残し、酸味を抑え甘みが感じられる発売30周年を迎えるスナック菓子「じゃがりこ」と、チルド食品および冷凍食品などを多数取り扱う日本アクセスの共同開発が実現した。カルビーではもとも