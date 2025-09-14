【ベストショットJr.】関西ジュニア「Boysbe」からラストは伊藤篤志（16）が登場！おいしいお肉を頬張り、バーベキューの時間を楽しみました。（糸賀日向子）バーベキューはいつもと違う空間で盛り上がるし、楽しいですね。お肉が大きい…！味もめっちゃおいしいです。中学卒業のタイミングで仲良い8人で行ったのをきっかけに、バーベキューが好きになりました。そのときは、自分の一番大きな役割は食材の買い出しでした