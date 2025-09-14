陸上の世界選手権東京大会は１４日、女子１００メートル障害の予選が行われ、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が１２秒９２の５組４位で、日本歴代２位の記録を持つ中島ひとみ（長谷川体育施設）は１２秒８８の６組５位で、ともに準決勝に進出した。昨年のパリ五輪代表の田中佑美（富士通）は１３秒０５の２組６位で予選突破はならなかった。１〜６組の上位３位と、４位以下で全体タイム上位の６人が１５日の準決勝に進