フジテレビ系「かのサンド」が１４日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、ゲストに、さらば青春の光・森田哲矢を招き、東京・五反田を散策した。森田が、過去に所属しいていた松竹芸能について回想すると、伊達は「俺ら（２００７年に）Ｍ−１優勝して、しばらく、俺らの営業は窓口が松竹