【セリエA】カリアリ2ー0パルマ（日本時間9月13日／ユニポル・ドーモス）【映像】弾いた場所が悪い？ 鈴木の失点シーンパルマのGK鈴木彩艶が先制点を献上した場面をめぐって、ファンの間では意見が分かれている。日本時間9月13日のセリエA第3節で、パルマはアウェーでカリアリと対戦。日本代表帰りの鈴木も3試合連続でスタメンに名を連ねた。注目されたのが、カリアリが先制点を決めた33分のシーンだ。スロバキア代表のDFア