【モデルプレス＝2025/09/14】女優の福原遥が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「明日はもっと、いい日になる」（毎週月曜よる9時〜※初回30分拡大）。15日放送の最終話を前に、クランクアップの様子が到着した。【写真】福原遥、可愛すぎる学生時代◆福原遥ら「明日はもっと、いい日になる」キャスト、涙でクランクアップ浜瀬市児童相談所メンバーの中で一足先にクランクアップを迎えたのは、所長の桜木里治郎を演じた勝村政信。