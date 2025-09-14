陸上・世界選手権東京大会第2日陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に国立競技場で行われ、女子100メートル障害の田中佑美（富士通）は予選2組を13秒05の5着で駆け抜けた。レース後のコメントにファンの反応が集まっている。今大会開幕前には自身のインスタグラムで不安を吐露。優勝した日本選手権決勝の朝に脚に痛みが出ており、葛藤を乗り越えて自国開催の大舞台に立った。しかし、組5着と本領を発揮できず。中継局のインタ